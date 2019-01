Topvrouw zorgautoriteit: 'Zet verpleegkundige in raad van bestuur'

Om de problemen op de zorgarbeidsmarkt op te lossen moeten bestuurders in de zorg hun oor te luisteren leggen bij verpleegkundigen. Dat zegt Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, in het magazine van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden.

Kaljouw is zelf opgeleid als verpleegkundige. Ze stond aan de basis van de oprichting van branchevereniging V&VN, een fusie van 36 organisaties voor verpleegkundigen en verzorgenden, die nu ruim 100 duizend leden telt. Kaljouw leidde de organisatie ook als bestuursvoorzitter van 2005 tot 2012. Een beetje preken voor eigen parochie is het wel, maar Kaljouws boodschap is juist niet alleen aan verpleegkundigen gericht.

In de bestuurkamer

"Als bestuurders echt het lef hebben om te luisteren naar verpleegkundigen en verzorgenden, komen ze tot heel andere inzichten, andere oplossingen en andere resultaten", zegt de NZa-topvrouw in het interview. "Iedereen schreeuwt moord en brand over de arbeidsmarktproblemen, maar vraag nou eens aan verpleegkundigen en verzorgenden wat er nodig is om de uitstroom te beperken."

Medisch specialisten zijn vaak al te vinden in de bestuurskamer. Kaljouw pleit ervoor om ook een verpleegkundige aan de raad van bestuur toe te voegen. "Verpleegkundigen vormen een kerndiscipline in bijvoorbeeld een ziekenhuisorganisatie. Als je zelf in de top zit en je geeft hun geen positie, vergeet je een heel belangrijk stuk. Dan doe je de patiënt tekort."

Juiste zorg op de juiste plek

De rol van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zal volgens Kaljouw in de komende jaren steeds groter worden. "Omdat ze 24 uur per dag die patiënt in de gaten houden, de context betrekken en als geen ander het totaalbeeld op tafel kunnen leggen. Zij zijn opgeleid om de brug te kunnen slaan tussen het technische deel – de behandeling – en de omgeving van de patiënt, de leefsituatie."

Met de koers die de zorg in Nederland inslaat – verwoord in het rapport De juiste zorg op de juiste plek – krijgt het werk van de verpleegkundige en verzorgende nog meer gewicht. "De NZa heeft drie jaar geleden al een visie neergelegd die gebaseerd is op het zo lang mogelijk thuis kunnen functioneren van mensen. Daar hoort een goed georganiseerd netwerk rond de patiënt bij."