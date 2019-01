Nieuwe voorzitter en lid rvt Laverhof

Miriam Dragstra is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Laverhof. Zij volgde op 1 januari Arnold Veldman op, die na twee termijnen als lid van de raad van toezicht vertrok. Veldman was sinds 1 januari 2014 voorzitter van de rvt.

Dat meldt Laverhof op 7 januari. Laverhof richt zich op de ondersteuning van ouderen en religieuzen in de regio’s Heeswijk, Schijndel en Uden.

Dragstra

Miriam Dragstra (1961) werkt als statutair bestuurder van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), een joint venture van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De Jong

Ook Frans van Dijk verlaat de raad van toezicht van Laverhof. Van Dijk, hoofd facilitair bedrijf van de ziekenhuizen Elkerliek in Helmond en Máxima Medisch Centrum in Veldhoven was sinds 1 januari 2010 lid van de raad van toezicht. In zijn plaats is Pieter de Jong benoemd. De Jong (1982) woont in Uden en is werkzaam als Audit Director – Core Audit / Corporate Market bij Deloitte in Eindhoven. Hij wordt tevens lid van de auditcommissie.