Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis onder één naam gebracht

Na de fusie van ruim een jaar geleden gaan het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis nu ook samen verder onder één naam: Dijklander Ziekenhuis. De naamswijziging en huisstijlaanpassing worden vanaf januari 2019 in fases ingevoerd.

Dat meldt het Dijklander Ziekenhuis op 7 januari. Op die dag is ook de nieuwe website in de lucht gegaan. De naam, het logo en uitstraling zijn tot stand gekomen op basis van input van patiëntvertegenwoordigers, dokters, verpleegkundigen en andere medewerkers die met elkaar hebben nagedacht over waar het ziekenhuis voor staat.

Kosten

Het fusieziekenhuis zit in financieel zwaar weer. Het afgelopen jaar werd met rode cijfers afgesloten. Daarom is bij de huisstijlvernieuwing zoveel mogelijk op kosten bespaard. De oude naam kunnen patiënten nog even blijven tegenkomen. “Dit doen we om zo min mogelijk extra geld uit te geven, we gaan niets weggooien dat nog goed is”, zegt bestuursvoorzitter Arno Timmermans. “We hopen dat de nieuwe naam vertrouwd voelt en snel ingeburgerd raakt.”

Verloskunde

Het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis zijn gefuseerd met het doel patiënten te verzekeren van medisch specialistische zorg in de regio. In Purmerend gaat het accent liggen op minder complexe zorg en behandelingen die planbaar zijn. In Hoorn ligt de nadruk op de complexe zorg. Zo is bijvoorbeeld dit najaar de acute verloskunde verhuisd van Purmerend naar Hoorn.