Toegang dossiers Slotervaart-patiënten geregeld

Artsen die patiënten hebben overgenomen van het failliete MC Slotervaart hebben nu digitaal toegang tot hun medische dossiers. Daarvoor is in de laatste week van december een ICT-systeem beschikbaar gekomen, zo meldt Medisch Contact.

Het ICT-systeem biedt inzage in het dossier voor zover dat relevant is voor de klacht waarvoor de patiënt onder behandeling is. "Als je voor je knie onder behandeling bent, kan de ontvangende arts je dossier over je knie inzien, en over je enkel, maar niet over je oog", schetst faillissementswoordvoerder Marcel Paapst. Vanwege alle privacywetgeving duurde het volgens hem vrij lang om deze inzage voor actieve dossiers te regelen.

Alle dossiers zullen onder verantwoordelijkheid van de curatoren gedurende de wettelijke termijn van vijftien jaar worden bewaard. Voor de slapende dossiers, van patiënten die onder behandeling van het Slotervaartziekenhuis zijn geweest maar dat niet waren ten tijde van het faillissement, wordt nog aan een oplossing gewerkt. Het is de bedoeling dat er een digitaal punt komt waar voormalige patiënten hun medische gegevens kunnen opvragen, aldus Medisch Contact.