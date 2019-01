Nederland verwelkomt geneesmiddelenagentschap

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) krijgt woensdag de sleutel van zijn voorlopige onderdak in Nederland, het Spark-gebouw in Amsterdam-Sloterdijk, uit handen van zorgminister Bruno Bruins. Het EMA, dat de kwaliteit en veiligheid van medicijnen bewaakt, gaat daar tijdelijk aan de slag tot zijn nieuwe gebouw is verrezen op de Amsterdamse Zuidas. De eerste EMA-medewerkers hebben zich ook al in ons land gevestigd. Er komen er uiteindelijk 850, met hun eventuele partners of gezinnen.

Het EMA zit nog in Londen, maar nu Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, verruilt de organisatie de Engelse hoofdstad voor de Nederlandse. Mocht de brexit eind maart onverhoopt toch niet doorgaan, dan blijft het EMA toch in Nederland.



Er waren oorspronkelijk negentien kandidaten voor de nieuwe vestiging. De vestiging zet ons land niet alleen nog steviger op de Europese kaart, maar zal het waarschijnlijk ook geen windeieren leggen: er worden zo’n 36.000 zakelijke bezoekers per jaar verwacht.



Het Rijksvastgoedbedrijf kocht het Spark-gebouw vorig jaar. De nieuwbouw aan de Zuidas, ook in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, moet eind dit jaar klaar zijn en als het EMA is verhuisd, wordt het Sparkgebouw bestemd voor overheidsdiensten. (ANP)