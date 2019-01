Renate Kamphuis gaat Patyna besturen

Renate Kamphuis maakt per 1 april de overstap van directeur zorg bij Zorggroep Meander naar bestuurder van ouderenzorgorganisatie Patyna. Kamphuis volgt Anneke Aldenkamp op, die per 1 januari met pensioen is gegaan.

Dat meldt Patyna op 9 januari. Samen met bestuursvoorzitter Johan Krul gaat Renate Kamphuis het nieuwe bestuurders-duo vormen. Kamphuis heeft in verschillende functies gewerkt, waaronder bij Medisch Spectrum Twente en de Zorggroep Liberein als manager zorg en behandeling. Momenteel is ze directeur zorg bij Zorggroep Meander, een ouderenzorggroep in Groningen. Renate Kamphuis is getrouwd en woont in Enschede. Zij zal (deels) in Friesland gaan wonen.



Zorgorganisatie Patyna biedt zorg, welzijn en wonen aan ruim drieduizend ouderen in Zuidwest-Friesland. De zorg- en dienstverlening vindt plaats op één van de ruim dertig woonzorglocaties van Patyna en bij cliënten thuis.