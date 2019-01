Cliënten Ipse de Bruggen winnen op Horecava

Cliënten van zorginstelling Ipse de Bruggen hebben op de horecavakbeurs Horecava in de RAI Amsterdam drie prijzen in de wacht gesleept in de wedstrijd ‘Lekkerste broodje van Nederland’. De cliënten gingen er vandoor met de eerste, de derde en een aanmoedigingsprijs.

Dat meldt Ipse de Bruggen op 10 januari. De eerste prijs was voor Anouska Hendriks voor haar creatie ‘Varkentje eet appel’, van rozijnenbrood met varkensrib-eye en appel. Hendriks werkt in lunchcafé De Zoetelaar in Zoetermeer. Alle ingrediënten komen van ondernemers in de Dorpsstraat, waar ook de Zoetelaar is gevesteigd.

Broodje Basalt

Casper van der Linde, van de horeca/servicegroep Basalt in Delft (voorheen Sophia Revalidatie) werd derde met ‘Broodje Basalt’: een broodje met rauwkost, makreel en Japanse garnituren. De aanmoedigingsprijs was voor Rachel Roelofsen van Petit Restaurant De Resident in Den Haag. Zij bedacht ‘Het zal de geit een biet zijn’, met eigengemaakte bietenhummus, geitenkaas en appel.

Begeleiding

De jury sprak waardering uit voor de begeleiding van Ipse de Bruggen, die duidelijk op de achtergrond stond. Ook waren er complimenten over de wijze waarop de inbreng van de cliënten in alle stappen van het proces duidelijk naar voren komen. En dat Ipse de Bruggen elk jaar weer andere cliënten de gelegenheid geeft om mee te doen en zo zelfstandig te groeien. Ipse de Bruggen biedt zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Holland.