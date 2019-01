Estea Zorgvastgoed koopt De Nieuwenhof in Voorst

Estea Zorgvastgoed heeft Residence De Nieuwenhof in Voorst gekocht van woningcorporatie IJsseldal Wonen. Het gaat om een gebouw met 22 appartementen en voorzieningen plus bijna zes hectare grond. Estea wil er werken aan een nieuw zorgconcept.

Dat schrijft dagblad de Stentor op 11 januari. De Nieuwenhof is opgeleverd in 2014, maar kampte van begin af aan met leegstand. Nu zijn er tien appartementen bewoond. Het complex stond al vanaf februari 2018 te koop. De woningcorporatie vindt de verhuur van vrije sector-appartementen ook niet meer bij haar kerntaak passen.



Het bestemmingsplan bood de mogelijkheid om een tweede appartementencomplex op het terrein neer te zetten, maar daarvan maakt Estea geen gebruik. De koopovereenkomst is getekend. De Autoriteit Woningcorporaties moet haar goedkeuring nog geven.