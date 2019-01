Weinig artsen IJsselmeerziekenhuis over naar St Jansdal

In het St Jansdal is waarschijnlijk plek voor maar vijftien medisch specialisten uit de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Dat blijkt uit een voorlopige uitkomst van de selectieprocedure.

Dit terwijl er op basis van een schatting van adviesbureau Gupta ongeveer 35 fte aan medisch specialistische krachten nodig zou zijn bij de overname van het failliete ziekenhuis, zo schrijft Medisch Contact op 11 januari.

Chemie

De Vereniging Medische Staf en het MSB van St Jansdal hebben de afgelopen maanden een selectieprocedure gehouden, waarbij is gekeken naar ‘passende profielen en onderlinge chemie’. Toch hebben veel artsen van de IJsselmeerziekenhuizen het gevoel dat ze geen eerlijke kans hebben gekregen, aldus Esther Hiemstra, voorzitter van de medische staf van de IJsselmeerziekenhuizen. Dat zou komen door de wisselende manier waarop vakgroepen de selectie hebben ingevuld.

Curator

Bij de IJsselmeerziekenhuizen werkten ongeveer tachtig artsen. Daarvan zijn er nu nog vijftig onder de hoede van de curator. Naast het St Jansdal neemt ook het Antonius Ziekenhuis een deel van de zorg van het failliete ziekenhuis over, namelijk de ziekenhuiszorg in Emmeloord. Het is nu nog niet bekend hoeveel artsen daar een plek gaan krijgen.