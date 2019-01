Diagnosemiddel prostaatkanker is opeens drie keer zo duur

Opnieuw voert een farmaceut een forse prijsstijging voor een geneesmiddel door. De Duitse fabrikant Eckert & Ziegler heeft de prijs voor gallium, het meest gebruikte middel voor diagnose van prostaatkanker, opeens verdriedubbeld. Een duidelijke reden daarvoor kan de farmaceut niet geven.

Dat meldt dagblad Trouw op 11 januari. De prijsstijging volgt kort op het controversiële besluit van Novartis om de prijs voor het kankermedicijn lutetium-octreotaat zes keer te verhogen.

Onverklaarbaar

Gallium licht op in een PET-scanner als het via de bloedbaan in contact komt met prostaatkankercellen. Het wordt wereldwijd door twee fabrieken geproduceerd: Eckert & Ziegler en het Belgische IRE. Alle grote Nederlandse ziekenhuizen, op Amsterdam UMC na, kopen het in bij Eckert & Ziegler. Dat geldt ook voor het AVL (Antoni van Leeuwenhoek). Maar toen een inkoper van het ziekenhuis dit jaar een kwartaalbestelling wilde plaatsen, bleek gallium opeens drie keer zo duur te zijn. Marcel Stokkel, hoofd van de divisie diagnostiek van het Antoni van Leeuwenhoek en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, vindt het onverklaarbaar waar die plotselinge prijsstijging vandaar komt.

Opties

Voortaan bestellen bij het Belgische IRE is voor de Nederlandse ziekenhuizen niet zo’n optie. Er is enorme vraag naar gallium en die kan IRE nu al moeilijk aan. Een mogelijkheid is om fluor-18 in te zetten bij de diagnose van prostaatkanker. Er zijn een paar medische centra in Nederland die dit kunnen maken. Een nadeel is wel dat de geproduceerde stof nog dezelfde dag gebruikt moet worden, met alle logistieke problemen van dien. Gallium voor de duurdere prijs inkopen, zullen ziekenhuizen zelf moeten betalen. Zorgverzekeraars geven aan dat de budgetafspraken al vastliggen. Volgens Stokkel zal het AVL ongeveer een half miljoen euro per jaar meer kwijt zijn.

Het kabinet wil onderzoeken of in dit soort gevallen de methode van dwanglicenties kan worden ingezet, zo schrijft Trouw. Dan krijgt een concurrerend bedrijf toestemming om het medicijn te maken, tegen een veel lagere prijs. Binnenkort gaat een onderzoekscommissie aan de slag, mede in opdracht van het ministerie van economische zaken.