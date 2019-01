Patiëntenstop Slingeland vanwege systeemupdate

Tussen 17 januari om vijf uur ‘s middags en 18 januari om zes uur ‘s morgens neemt het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem geen nieuwe patiënten aan. De reden is dat het digitale ziekenhuisinformatiesysteem HiX een update krijgt.

Dat meldt het Slingeland Ziekenhuis op haar website. Door de update kunnen de gegevens in het systeem, waaronder patiëntgegevens, in die periode niet ingevoerd of bijgewerkt worden. De zorgverleners kunnen de informatie in het systeem wel raadplegen vanuit een ‘alleen lezen’ versie.

Veilig

Om risico’s te beperken en veilige zorg te houden, worden er geen patiënten aangenomen op de SEH, Hartbewaking, Stroke Care Unit, Eerste Harthulp en acute Kindergeneeskunde. Acute geboortezorg zal wel gewoon doorgaan.



Patiënten die acute zorg nodig hebben worden door ambulances vervoerd naar omliggende ziekenhuizen in Arnhem, Winterswijk en Zutphen. Met deze maatregel blijven, volgens het Slingeland, de risico's voor de patiënten zo beperkt mogelijk.



Tijdens de update van HiX kunnen patiënten MijnSlingeland ook niet raadplegen.