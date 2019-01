Stichting Humanitas verwelkomt nieuw lid raad van toezicht

Claus Verbrugge (1964) is met ingang van 1 januari 2019 aangesteld als lid van de raad van toezicht van de Rotterdamse Stichting Humanitas.

Verbrugge studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en was meer dan dertig jaar, in diverse functies, werkzaam in het bankwezen en de financiële wereld. Sinds 2018 is hij Directeur Finance en Control bij het Albeda College, een van de twee grote regionale opleidingsinstituten in Rotterdam Rijnmond.

Verbruggen was van 2006 tot 2014 raadslid in Rotterdam. Hij was lid van de commissie Zorg Ontzorgd met ICT van Zon MW in de periode 2014-2016 en voorzitter van de Commissie Gezondheidszorg van werkgeversorganisatie VNO-NCW van 2010 tot 2017. Hij is sinds 2009 voorzitter van de raad van toezicht van de CED groep en sinds 2014 toezichthouder bij Rotterdam Festivals.