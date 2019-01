FocusCura-dochter Luscii wordt zelfstandig

Luscii, dat een e-health toepassing voor thuismeten ontwikkelt, gaat als zelfstandig bedrijf verder. Het maakt zich los van moederbedrijf FocusCura. Tegelijkertijd sluit Luscii een strategische samenwerking met Omron Healthcare, wereldwijd de grootste fabrikant van bloeddrukmeters.

Dat meldt FocusCura-oprichter Daan Dohmen op 17 januari. Omron, dat wereldwijd en in Europa veel onderzoek doet, gaat Luscii ondersteunen met haar netwerk en zet kennis en expertise in voor de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie achter de toepassing, zo vertelt Dohmen. Ander onderdeel van de samenwerking is een investering om Luscii versneld te laten doorontwikkelen.



Met Luscii kunnen chronisch zieke patiënten op afstand begeleid worden. Thuismetingen via de Luscii app in combinatie met slimme algoritmen waarschuwen het zorgnetwerk van de patiënt bij verslechtering van de gezondheidssituatie. Via de app is er vervolgens direct contact met de arts of verpleegkundige. Zo kunnen ziekenhuisbezoeken, diagnostiek en opnames voorkomen worden.

Luscii-team

Het team van Luscii telt nu zo’n 35 medewerkers, die kantoor houden in Amsterdam, met ruimte om talent uit de hele wereld aan te trekken. "Het is de ambitie om het developmentteam het komende jaar te verdubbelen", zegt Dohmen. De thuisbasis blijft Amsterdam. "We zijn nu actief in Nederland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk en we gaan door tot wereldwijd alle chronische patiënten die dat willen in hun eigen regio voor thuismeting terecht kunnen." Dat betekent niet alleen voordelen voor patiënten, maar ook voor zorgverleners die kampen met krapte op de arbeidsmarkt. "Ook in bijvoorbeeld Zweden en in het Verenigd Koninkrijk zie je lange wachtlijsten in de chronische zorg ontstaan door personeelstekort", zegt Dohmen. "Als mensen een deel van de zorg zelf kunnen doen, dan hou je ruimte over om die aan te pakken."



In Nederland wordt Luscii in ongeveer de helft van de ziekenhuizen gebruikt en vergoed door 94 procent van de verzekeraars. Dohmen: "Voor een succesvolle uitrol van Luscii waren er twee barrières: vergoeding door de zorgverzekeraars en integratie in de EPD’s. De eerste is nu beslecht, aan de tweede wordt hard gewerkt. We hebben al een goede integratie in Chipsoft en Cardioportal en werken succesvol samen met andere partijen zodat zorgverleners vanuit het EPD Luscii kunnen aanvragen."

Omron

Omron Healthcare is wereldwijd marktleider in elektronische bloeddrukmeters, met meer dan tweehonderd miljoen verkochte exemplaren, en vernevelaars voor de behandeling van luchtwegaandoeningen. Dohmen: "De verbinding met Omron lanceert ons direct op die plaatsen waar wij het verschil kunnen maken." Beide bedrijven werken al langer samen, onder andere bij de koppeling van Omron apparatuur aan de Luscii app voor hart-, long en vaatmetingen thuis als bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie dat artsen, verpleegkundigen en patiënten behandeladvies op basis van de thuismetingen geeft.

FocusCura

De verzelfstandiging van Luscii betekent niet dat Daan Dohmen alle banden met FocusCura verbreekt. Hij blijft als adviseur en aandeelhouder betrokken. "Eigenlijk heb ik het stokje al een jaar geleden overgedragen aan Raoul Zaal", vertelt hij. Zaal was directeur bij onder andere Booking.com en Essent. Met Zaal als CEO groeide het aantal gebruikers van FocusCura verder en werden nagenoeg alle zorgverzekeraars gecontracteerd. Ook werd met een tiental thuiszorgorganisaties een nieuw, digitaal dienstenpakket voor alarmering gelanceerd waarmee senioren langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven terwijl medische service centra en wijkzorg kosten kunnen besparen. Medux, het hulpmiddelenconcern bekend van onder meer Medipoint en Harting-Bank, blijft een van de belangrijkste aandeelhouders van FocusCura. Daan Dohmen: "De komst van Raoul Zaal biedt FocusCura een kans om door te groeien en biedt mij de ruimte om Luscii nog beter in de markt te zetten."