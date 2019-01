Schurft nog niet onder controle bij Leidse studenten

Uit registraties van GGD Hollands Midden blijkt de besmetting met schurft onder Leidse studenten nog niet onder controle is. Dat meldt het AD. Net als in 2017 telde de GGD vorig jaar negentien studentenhuizen waar bewoners last hadden van de huidziekte.

Bijna elke student in Leiden kent wel iemand die het slachtoffer is (geweest) van de schurftmijt. Alhoewel volgens de GGD geen sprake is van een uitbraak, valt de schurftmijt nauwelijks uit de studentenhuizen weg te krijgen.



Schurft (scabiës) is een ziekte die tot begin vorige eeuw veel voorkwam. De laatste jaren melden verschillende GGD's dat schurft weer toeneemt onder studenten, met name in Leiden, Groningen, Utrecht en Den Haag. Het gemiddelde studentenhuis is een walhalla voor de schurftmijt. (ANP)