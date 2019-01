Waterschap zuivert water Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Waterschap Rijn en IJssel gaat afvalwater uit Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk letterlijk voor de deur van de kliniek zuiveren. Deze 'voorzuivering' moet ervoor zorgen dat er geen medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen. Het landelijke proefproject begint volgende week.

Vooral door vergrijzing worden er steeds meer medicijnen gebruikt. De resten daarvan komen via wc-bezoek in het riool terecht. Een gewone rioolwaterzuivering verwijdert dergelijke resten niet volledig, zodat de medicijnen uiteindelijk het oppervlaktewater vervuilen.



Volgens het waterschap is de concentratie van medicijnenresten in oppervlaktewater over vijftien jaar met 35 procent toegenomen als er niks wordt gedaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoekt naar oplossingen, waarvan het proefproject in Winterswijk er één zou kunnen zijn. Andere waterschappen zijn ook bezig met nieuwe technieken om de medicijnvervuiling aan te pakken.



Bij het ziekenhuis staat een container, waarin afvalwater met ozon en uv-technologie wordt behandeld. Dat moet zorgen voor de afbraak van medicijnresten, contrastvloeistoffen en bacteriën. Daarna komt het afvalwater pas in het riool terecht. Testen met de mobiele zuivering zijn succesvol verlopen, zegt het waterschap.



Het is de bedoeling dat de hele zorgsector op den duur vergelijkbare zuiveringscontainers kan gebruiken. (ANP)