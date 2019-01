Lift met veertien mensen valt in UMCG

In een faculteitsgebouw bij het UMCG in Groningen is een lift naar beneden gevallen met veertien mensen er in. Dat waren studenten en medewerkers. Enkele mensen moesten op de SEH van het ziekenhuis worden opgenomen.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden op 17 januari. Het gebeurde in het faculteitsgebouw van de RuG aan de Antonius Deusinglaan. Het ongeluk gebeurde tijdens werkzaamheden. De lift zat vast op de zesde verdieping.



De andere liften van het liftblok zijn meteen buiten werking gesteld. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.