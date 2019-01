Dode bij brand in seniorenflat Soest

Bij een brand in een seniorenflat in Soest is in de nacht van 16 op 17 januari een 100-jarige bewoonster om het leven gekomen. De circa 70 bewoners moesten enige tijd geƫvacueerd worden.

Politie en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. De brand in Oranjepark, onderdeel van zorgorganisatie Pro Senectute, werd opgemerkt door bewoners van naastgelegen flats. Omdat Oranjepark een serviceflat is waar bewoners persoonlijk zorg inkopen was er op dat moment geen personeel aanwezig.

De brandweer had het vuur even voor zes uur onder controle. Een politiehelikopter assisteerde de brandweer met luchtbeelden. Ook kwam burgemeester Metz zich op de hoogte stellen van de situatie. Hij bleef de hele ochtend aanwezig om met bewoners te spreken.