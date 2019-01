Gelijkwaardigheid belangrijk in langdurige zorgrelatie

Gelijkwaardigheid en balans tussen nabijheid en professionele afstand, het zijn belangrijke factoren in de relatie tussen zorgprofessional en cliënt. Dat blijkt uit een literatuurstudie van het Nivel naar zorgrelaties in de langdurige zorg, waarbij cliënten afhankelijk zijn van de geboden ondersteuning.

Onderzoekers van het Nivel legde 32 studies naast elkaar om de vraag te beantwoorden wat de relatie tussen cliënt en zorgprofessional betekenisvol en prettig maakt. In totaal zijn 27 determinanten gevonden en gecategoriseerd op vier niveaus: de cliënt, de zorgprofessional, het contact tussen cliënt en zorgprofessional en de omgeving waarin het contact plaatsvindt.

Gelijkwaardigheid

De meeste determinanten zijn gevonden op het niveau van de zorgprofessional en op dat van het contact tussen cliënt en zorgprofessional. Vanuit een zorgprofessional is de focus op een individuele cliënt met zijn eigen behoeften en wensen belangrijk, evenals aanmoediging, (professionele) houding en luisteren naar de cliënt. Tussen cliënt en zorgprofessional kwamen gelijkwaardigheid en een balans tussen nabijheid en professionele afstand herhaaldelijk naar voren.

Cliëntgroepen

Uit de literatuurstudie, die is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift BMC Health Services Research, blijkt dat dezelfde dingen belangrijk zijn voor verschillende groepen cliënten, of het nu mensen met een verstandelijke beperking zijn of mensen met een psychische aandoening. "Dit betekent dat kwaliteitsmetingen en verbeterinitiatieven die gericht zijn op de langdurige zorgrelatie, niet noodzakelijk op één specifieke cliëntgroep gericht hoeven te zijn”, concluderen de onderzoekers. Ze kunnen ook overstijgend worden ingezet."