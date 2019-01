Tandartsen: VGZ laat patiënt in de kou staan

Zorgverzekeraar VGZ heeft in Nederland zo weinig tandartsen-implantologen gecontracteerd, dat patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben soms niet eens in hun eigen provincie terechtkunnen. Dat stelt brancheorganisatie ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen). Daarmee voldoet de zorgverzekeraar volgens ANT niet aan zijn zorgplicht.

"Als patiënten naar een niet-gecontracteerde implantoloog gaan, kunnen patiënten achteraf geconfronteerd worden met een niet betaalde rekening die kan oplopen tot honderden euro's, ondanks dat de behandeling onder de basisverzekering valt'', aldus de tandartsorganisatie.



Volgens de organisatie gaat het vaak om kwetsbare ouderen die een klikgebit nodig hebben of dat moeten vervangen.



ANT zegt een brandbrief te hebben gestuurd naar VGZ. Een woordvoerder van de zorgverzekeraar zegt niet bekend te zijn met de inhoud hiervan en kon nog geen reactie geven. (ANP)