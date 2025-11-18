Grote verzekeraars minder snel met zorginkoop ziekenhuizen

Grote zorgverzekeraars zijn dit jaar duidelijk minder snel in het contracteren van ziekenhuizen voor de zorg in 2026. Gemiddeld hadden ze op 12 november met 29 procent van de ziekenhuizen de zorginkoop voor 2026 geregeld, blijkt uit gegevens van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy. Op dezelfde datum vorig jaar was dit nog 38 procent.

Kleine verzekeraars (minder dan 1 miljoen verzekerden) zijn juist verder met de zorginkoop dan een jaar eerder. Met gemiddeld 56 procent van de ziekenhuizen is een contract afgesloten, tegen 44 procent op 12 november vorig jaar.

Markt als geheel is sneller

Over de gehele linie zijn zorgverzekeraars juist steeds sneller in het contracteren. Alle zorgverzekeraars samen hebben met gemiddeld 45 procent van de ziekenhuizen een contract voor 2026. Een jaar geleden was dit nog 41 procent en het jaar daarvoor lag het percentage op 33 procent.

Wanneer wordt gekeken naar de typen ziekenhuizen (perifeer, topklinisch en umc) dan blijken de perifere en topklinische ziekenhuizen ongeveer gelijk te scoren ten aanzien van de mate van contractering door de zorgverzekeraars. Bij de umc’s ligt het percentage met 37 procent iets lager dan bij de perifere en topklinische ziekenhuizen.

Bruikbaarheid voor consumenten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde eerder al de informatie van zorgverzekeraars op hun websites te onderzoeken op bruikbaarheid voor consumenten. “Vorig jaar was het aanbod van polissen die niet of nauwelijks van elkaar verschilden zo groot dat het consumenten hinderde bij het kiezen”, vertelde Anouk Mateijsen, directeur Toezicht bij de NZa.

“Dit onderdeel nemen we daarom weer mee in dit onderzoek. Tegelijkertijd kijken we of de informatie van zorgverzekeraars relevant is voor de keuze van consumenten, aansluit bij hun behoeften en passend, niet-misleidend, vindbaar en vergelijkbaar is.”