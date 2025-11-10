NZa onderzoekt informatie over zorgverzekeringen

“Vorig jaar was het aanbod van polissen die niet of nauwelijks van elkaar verschilden zo groot dat het consumenten hinderde bij het kiezen”, aldus Anouk Mateijsen, directeur Toezicht bij de NZa. “Dit onderdeel nemen we daarom weer mee in dit onderzoek. Tegelijkertijd kijken we of de informatie van zorgverzekeraars relevant is voor de keuze van consumenten, aansluit bij hun behoeften en passend, niet-misleidend, vindbaar en vergelijkbaar is.”

Keuzeproces

“Tijdens het overstapseizoen gaan we na hoe consumenten de informatie op websites van zorgverzekeraars ervaren. Daarnaast hebben we informatie opgevraagd bij zorgverzekeraars. Zij moeten zelf ook onderzoek doen naar de informatiebehoeften van consumenten bij dit keuzeproces.”

De NZa publiceert in december 2025 en het voorjaar van 2026 een informatiekaart met daarin de actuele ontwikkelingen over de zorgverzekeringsmarkt. Aanstaande woensdag 12 november start het overstapseizoen.