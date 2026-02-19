NZa wijzigt per direct regels voor de zorginkoop

De nieuwe Regeling Transparantie zorgcontractering en de Handvatten Zorgcontractering gaan per 1 maart 2026 in en gelden voor contracten die worden gesloten voor 2027 en de jaren daarna.

Dat laat de Nederlandse Zorgautoriteit vandaag weten. Het contracteerproces moet met enkele juridische aanpassingen transparanter worden.

Zorgcontracteerproces

Twee wijzigingen zijn juridisch vastgelegd in de Regeling. Zo geldt voortaan een maximale reactietermijn van zes weken voor zorgverzekeraars bij offertes. Hiermee zijn de verplichtingen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter in balans. Ook moeten zorgverzekeraars transparant maken hoe hun inkoopbeleid bijdraagt aan hun maatschappelijke opgave, het waarborgen van toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg voor al hun verzekerden.

Daarnaast moeten zorgverzekeraars vanaf nu aangeven op welke punten een nieuw contractaanbod afwijkt van het vorige. Dit vergroot de transparantie en maakt het voor zorgaanbieders duidelijk wat er verandert.

Soepeler en transparanter

De documenten moeten leiden tot een “soepel en transparant contracteerproces” en “kunnen constructieve afspraken bevorderen”. Volgens de NZa draagt dit bij tot toegankelijke en betaalbare zorg en meer inzicht voor verzekerden in het gecontracteerde aanbod.