Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

NZa wijzigt per direct regels voor de zorginkoop

,

De nieuwe Regeling Transparantie zorgcontractering en de Handvatten Zorgcontractering gaan per 1 maart 2026 in en gelden voor contracten die worden gesloten voor 2027 en de jaren daarna.

Dat laat de Nederlandse Zorgautoriteit vandaag weten. Het contracteerproces moet met enkele juridische aanpassingen transparanter worden.

Zorgcontracteerproces

Twee wijzigingen zijn juridisch vastgelegd in de Regeling. Zo geldt voortaan een maximale reactietermijn van zes weken voor zorgverzekeraars bij offertes. Hiermee zijn de verplichtingen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter in balans. Ook moeten zorgverzekeraars transparant maken hoe hun inkoopbeleid bijdraagt aan hun maatschappelijke opgave, het waarborgen van toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg voor al hun verzekerden.

Daarnaast moeten zorgverzekeraars vanaf nu aangeven op welke punten een nieuw contractaanbod afwijkt van het vorige. Dit vergroot de transparantie en maakt het voor zorgaanbieders duidelijk wat er verandert.

Soepeler en transparanter

De documenten moeten leiden tot een “soepel en transparant contracteerproces” en “kunnen constructieve afspraken bevorderen”. Volgens de NZa draagt dit bij tot  toegankelijke en betaalbare zorg en meer inzicht voor verzekerden in het gecontracteerde aanbod.

Reageer op dit artikel
Meer over:JuridischNzaZorgaanbiedersZorginkoopZorgverzekeraars

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

19 feb 2026 NZa wijzigt per direct regels voor de zorginkoop
4 feb 2026 Twee SEH’s verliezen rechtszaak tegen NZa over beschikbaarheidsbijdrage
10 feb 2026 Faillissement waarneembureau kost huisartsen duizenden euro's
27 jan 2026 Stichting Salland United krijgt kassiersfunctie
27 jan 2026 Mensen met een beperking kunnen klagen bij VN

Reader Interactions

Reacties