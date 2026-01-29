NZa start onderzoek naar contractering ggz door zorgverzekeraars

Verschillende zorgaanbieders melden dat het recente kostprijsonderzoek door de NZa niet is meegenomen in de contractvoorstellen en ook dat de op-en afslagen wellicht niet volgens de regels zijn.

De Nederlandse Zorgautoriteit is naar aanleiding van deze meldingen en handhavingsverzoeken van zorgaanbieders een toezichtonderzoek gestart naar de totstandkoming en onderbouwing van tarieven bij contractvoorstellen van zorgverzekeraars voor de geestelijke gezondheidszorg.

Meldingen

Veel van de meldingen gaan over de vraag of zorgverzekeraars voldoende transparant zijn over hoe de tarieven in hun contractvoorstellen tot stand komen, inclusief de gehanteerde op- en afslagen. Ook melden zorgaanbieders dat hun inhoudelijke vragen over het contractaanbod, de tarieven en de toegepaste correcties naar hun idee onvoldoende door zorgverzekeraars zijn beantwoord.

NZa-kostprijsonderzoek niet meegenomen

Zorgaanbieders verwijzen in hun meldingen naar het Memo Passende contractering en geven aan dat het recente kostprijsonderzoek van de NZa in de ggz niet wordt meegenomen in de voorstellen. Daarnaast betwijfelen zorgaanbieders of de gehanteerde afslagen in lijn zijn met de geldende regels. De NZa betrekt in het onderzoek ook het handelen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daarnaast is het volgens de NZa mogelijk dat er specifieke omstandigheden zijn, zoals nieuwe tarieven, die van invloed zijn op het contracteerproces.

Contracteerregels

Het contracteerproces vraagt inspanning van zowel zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Regeling Transparantie zorginkoopproces en de Handvatten Contractering zijn bedoeld om dit proces tussen beiden soepel en transparant te laten verlopen en constructieve afspraken te bevorderen. Dit is belangrijk zodat verzekerden bij het kiezen van een zorgverzekering inzicht hebben in het gecontracteerde aanbod en omdat goede contractafspraken bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg. In dit onderzoek beoordeelt de NZa of deze regels worden nageleefd.