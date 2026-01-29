Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reacties 1 Delen
Print

NZa start onderzoek naar contractering ggz door zorgverzekeraars

,

Verschillende zorgaanbieders melden dat het recente kostprijsonderzoek door de NZa niet is meegenomen in de contractvoorstellen en ook dat de op-en afslagen wellicht niet volgens de regels zijn.

De Nederlandse Zorgautoriteit is naar aanleiding van deze meldingen en handhavingsverzoeken van zorgaanbieders een toezichtonderzoek gestart naar de totstandkoming en onderbouwing van tarieven bij contractvoorstellen van zorgverzekeraars voor de geestelijke gezondheidszorg.

Meldingen

Veel van de meldingen gaan over de vraag of zorgverzekeraars voldoende transparant zijn over hoe de tarieven in hun contractvoorstellen tot stand komen, inclusief de gehanteerde op- en afslagen. Ook melden zorgaanbieders dat hun inhoudelijke vragen over het contractaanbod, de tarieven en de toegepaste correcties naar hun idee onvoldoende door zorgverzekeraars zijn beantwoord.

NZa-kostprijsonderzoek niet meegenomen

Zorgaanbieders verwijzen in hun meldingen naar het Memo Passende contractering en geven aan dat het recente kostprijsonderzoek van de NZa in de ggz niet wordt meegenomen in de voorstellen. Daarnaast betwijfelen zorgaanbieders of de gehanteerde afslagen in lijn zijn met de geldende regels. De NZa betrekt in het onderzoek ook het handelen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daarnaast is het volgens de NZa mogelijk dat er specifieke omstandigheden zijn, zoals nieuwe tarieven, die van invloed zijn op het contracteerproces.

Contracteerregels

Het contracteerproces vraagt inspanning van zowel zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Regeling Transparantie zorginkoopproces en de Handvatten Contractering zijn bedoeld om dit proces tussen beiden soepel en transparant te laten verlopen en constructieve afspraken te bevorderen. Dit is belangrijk zodat verzekerden bij het kiezen van een zorgverzekering inzicht hebben in het gecontracteerde aanbod en omdat goede contractafspraken bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg. In dit onderzoek beoordeelt de NZa of deze regels worden nageleefd.

Reageer op dit artikel
Meer over:GgzNzaZorginkoopZorgverzekeraars

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:58 NZa start onderzoek naar contractering ggz door zorgverzekeraars
27 jan 2026 Nieuwe toezichthouder bij de Viersprong
26 jan 2026 MIND start petitie tegen de wachtlijsten in de ggz
22 jan 2026 Helft ondervraagde zorgmedewerkers krijgt maandelijks met agressie te maken
22 jan 2026 Aanwijzing voor Overijsselse ggz-locatie

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Jorrit Stroosma

    De term kostprijsonderzoek in deze is sowieso een dwaling.
    Want de kostprijs is een bedrag voor een dienst wat aangeeft wat gemiddeld een bedrijf nodig heeft om goed mee te kunnen ondernemen. Als dan opeens de afnemers (de zorgverzekeraars in deze) willen dat je het tegen gemiddeld 20% minder doet gaat er ergens iets fout. Want die kostprijs is met allerlei factoren van de bedrijfsvoering gemaakt; huur, hypotheek, lonen, cao, ziekte, gas/elektra, ICT, kantoormeubelen, enz enz. De overheid maakt aan de hand van deze kostprijstarieven de begroting voor de zorg.
    Geen wonder dat veel GGZ capaciteit voor complexe patiënten wegvalt, dat is met ZPM tarieven die gemiddeld 20% lagere liggen dan de kostprijs niet meer financieel te doen. Dan ga je voor patiënten die niet of nauwelijks meer zorg nodig hebben dan de tijd met de behandelaar.