Ggz-wachttijden fors toegenomen

Het aantal mensen dat wacht én de gemiddelde wachttijden in de ggz zijn in 2025 opnieuw gestegen. Meer dan de helft van de ruim 100.000 mensen wacht langer dan de afgesproken maximale 14 weken. Dit aantal is het afgelopen jaar gestegen.

Dit blijkt uit een analyse van het nieuwe dashboard ‘Zicht op zorgaanbieders’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) door MIND en het AVROTROS-consumentenprogramma Radar.

Specialistische ggz

In oktober 2025 wachtten 101.134 mensen op een ggz-behandeling. Hiervan wachten 48.368 mensen langer dan de maximale afgesproken wachttijd van 14 weken. Het gaat hierbij om instroomaantallen en niet om unieke individuen. Het zijn dus mensen die op dat moment instromen en de wachttijd die zij daarvoor opliepen. Als iemand een behandeling en een intake op dezelfde maand heeft gehad, kan deze persoon twee keer voorkomen in de lijst van instroomaantallen.

Gemiddeld wachten mensen zelfs 24 weken op het starten met een behandeling bij de ggz. Dat is ten opzichte van 2024 een stijging van 3 weken. Juist de mensen die specialistische ggz nodig hebben, wachten het langst. Zo wachten bijvoorbeeld mensen op een behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen gemiddeld 32 weken.

Lees ook: Rapport: ggz is zonder stelselwijziging onhoudbaar

Verontrustend is dat mensen voordat de behandeling start, ook erg lang op hun intakegesprek moeten wachten; gemiddeld 14 weken in plaats van de afgesproken vier weken. Mensen weten in die periode niet waar ze aan toe zijn en of ze wel op de wachtlijst staan voor de juiste behandeling. Tijdens het wachten verergeren klachten vaak. (ANP/MIND/Radar)