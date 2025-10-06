Rapport: ggz is zonder stelselwijziging niet houdbaar

Door een veelheid aan oorzaken verslechtert de mentale gezondheid in Nederland. Meer mensen doen een beroep op ondersteuning en zorg voor psychische problematiek. Psychische klachten kosten de maatschappij naar schatting 17 tot 51 miljard euro per jaar. Preventief beleid op het gebied van mentale gezondheid staat nog in de kinderschoenen. Dat blijkt uit het interdepartementaal beleidsonderzoek dat in opdracht van de Tweede Kamer is uitgevoerd.

Prikkels

Vooral mensen met een complexe hulpvraag of ernstige psychische problematiek moeten lang wachten op passende hulp of vallen tussen wal en schip. Bovendien blijkt uit verschillende onderzoeken dat er voor mensen met een complexe hulpvraag onvoldoende passend aanbod beschikbaar is. “Het benodigde aanbod komt onvoldoende tot stand vanwege prikkels in het huidige beleid, dit geldt zeker voor mensen met complexe hulpvragen en ernstige problematiek”, aldus de commissie. Ook is de zorg versnipperd georganiseerd.

Het rapport kaart ook aan dat er weinig bruikbare uitkomstinformatie over de ggz beschikbaar is, waardoor de kwaliteit van zorg vaak moeilijk kan worden vastgesteld. Tegelijkertijd groeien naast de wachtlijsten en het aantal wachtenden ook de uitgaven aan de curatieve ggz: van 3,3 miljard euro in 2015 tot bijna 5,6 miljard euro in 2024. “Dit is harder dan de uitgaven aan de Zvw als geheel. Ook de uitgaven aan de ggz in de Wlz zijn de laatste jaren meer toegenomen dan verwacht”, aldus de commissie. De onderzoekers constateren dat het stelsel voor de ggz in de huidige vorm niet houdbaar is.

Vier bouwstenen

Om de ggz toekomstbestendig te maken, noemt de commissie 37 hervormingsopties binnen 4 bouwblokken: voorkomen, prioriteren, sturen en verbreden. Allereerst dient de mentale weerbaarheid van de samenleving versterkt te worden. De onderzoekers pleiten voor een brede maatschappelijke aanpak, waarbij mentale gezondheid een vanzelfsprekend onderdeel wordt van onderwijs, werk en sociale omgeving en er wordt ingezet op preventie en vroeginterventie. Daarnaast dient het kabinet te prioriteren om de vraag naar ggz te begrenzen en de vraag naar hulpaanbod naar hulp buiten de zorg te verplaatsen. “Voorbeelden van begrenzende maatregelen zijn aanpassen van behandelduur en het inperken van de aanspraak op ggz.” Ook dienen er meer laagdrempelige steunpunten en digitale communicties te komen die deels als vervangend hulpaanbod fungeren.

Overheid en inkopers kunnen beter sturen op het juiste aanbod door tariefdifferentiatie en structurele investeringen in de acute ggz. Tot slot roepen de onderzoekers op om de schotten binnen en tussen domeinen te verminderen en onderlinge samenwerking tussen de zorg en welzijn te verplichten. Bijvoorbeeld met gezinsgericht werken en betere nazorg en terugvalopties.

Inkoophervormingen

In het interdepartementaal beleidsonderzoek zijn vier inkoophervormingen en een aanbodhervorming uitgewerkt. De eerste optie is centrale inkoop zonder concurrentie van ggz voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek. “Deze variant heeft als risico dat de ondersteuning en zorg verder versnippert, omdat een extra inkoper wordt geïntroduceerd.” De tweede hervormingsoptie is een regionale volksverzekering voor de hele ggz. Daarbij wordt de hele ggz ondergebracht in een nationale volksverzekering en regionaal ingekocht door een niet-risicodragende inkoper. Hierdoor wordt inkoopconcurrentie vermindert en onderscheid tussen lichte en complexe problematiek teruggedrongen. “Het risico van deze variant is dat de niet-risicodragende inkoper te inschikkelijk kan zijn richting zorgaanbieders. Dit kan resulteren in (te) hoge prijzen en aanbodvolumes.”

De derde mogelijkheid is het regionaal beleggen van de regie over de hele ggz – van preventie tot specialistische ggz – bij een GGD+. Deze ‘schone lei’ variant kan preventie, demedicalisering en een integrale benadering stimuleren. “De hele ggz wordt hierbij uit de gereguleerde marktwerking gehaald.” Dit scenario kent echter hoge transitierisico’s en kosten. De vierde overweging is de overheveling van lichte ggz naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze hervorming kan versnippering terugdringen en demedicaliseren. “Maar het is de vraag of gemeenten de vereiste kennis en schaal hebben om ggz-zorg in te kopen.” Bovendien zijn regionale mentale gezondheidsnetwerken als coördinatiepunt cruciaal en moet er alsnog een oplossing gevonden worden voor mensen met ernstige psychische problematiek.

Nederlandse ggz

De hervormingen dienen als startpunt voor verdere uitwerking. De financiële gevolgen heeft de commissie niet in kaart gebracht. Invoering van één van deze varianten beslaat naar verwachting meerdere kabinetsperiodes. De Nederlandse ggz herkent zich in de ‘stevige analyse’. Voorzitter Ruth Peetoom: “Dat de commissie stelt dat de problemen zo fundamenteel zijn dat een hervorming moet worden overwogen, is veelzeggend.”

De Nederlandse ggz verdiept zich de komende dagen in de analyse en conclusies. “Maar nu al roepen we op: politiek, neem deze adviezen ter harte en begin aan een duurzame verandering van ons stelsel.” Peetoom roept het komende kabinet op tot scherpe keuzes en duurzaam beleid.