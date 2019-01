Patiëntenfederatie wil 'patiëntgeheim' voor medisch dossier

Patiënten worden steeds vaker de beheerders van hun eigen gegevens. Om het recht van patiënten om hun gegevens te beschermen wil Patiëntenfederatie Nederland 'patiëntgeheim' in het leven roepen. Directeur Dianda Veldman van de federatie overhandigt vandaag een oproep om te komen tot een wettelijk geregeld patiëntgeheim aan minister Bruno Bruins voor medische zorg.

Het patiëntgeheim moet vergelijkbaar worden met het medisch beroepsgeheim. Dat beroepsgeheim geldt alleen voor zorgverleners. Terwijl patiënten straks dezelfde gegevens beheren, zonder rechtsbescherming. Daarom vindt de Patiëntenfederatie dat voor medische gegevens die buiten de medische sfeer worden opgeslagen ook rechtsbescherming moet komen.

Patiënten kunnen hun medische data straks bijvoorbeeld verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Die omgeving is vaak in beheer bij een commerciële partij. En de data die daar worden bewaard vallen niet onder het medisch beroepsgeheim.

De Patiëntenfederatie erkent dat mensen nooit gedwongen kunnen worden hun gegevens af te staan. Tegelijkertijd ziet ze dat mensen soms onder dwang toch hun medisch dossier openen. Dat kan zijn voor verzekeraars, gemeenten, uitkeringsinstanties of commerciële partijen. "Ze hoeven hun gegevens niet te delen, maar ze zijn kwetsbaar omdat ze van een instantie afhankelijk zijn", zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. “Daarom willen wij een wettelijke regeling. Daarmee zijn we er niet. Mensen moeten zich ook bewustworden van hun rechten. Daar gaan wij hard aan werken, in de aanloop naar een wettelijk patiëntgeheim."

De Patiëntenfederatie doet haar oproep op een politiek belangrijk moment. Eind deze maand spreekt de Tweede Kamer over gegevensuitwisseling in de zorg.