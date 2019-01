Nieuwe toezichthouders bij Waardeburgh

De raad van toezicht van Stichting Waardeburgh krijgt per 1 februari twee nieuwe leden. Dan treden Aly van Kester-Polderman en Jan Alblas aan.

Dat meldt Waardeburgh op 21 januari. De instelling zocht nieuwe leden omdat de zittingstermijn van Margreet Kok afliep en er nog een openstaande vacature was. Met hun aanstelling is de raad van toezicht van Waardeburgh met vijf leden weer compleet.

Coach

Aly van Kester is teamhoofd van het ziekenhuis Diakonessenhuis in Utrecht en adviseur zorg bij de gemeente Winterswijk. Daarnaast is zij zelfstandig organisatieadviseur en coach voor de gezondheidszorg. Jan Alblas is directeur bij Pameijer en lid van de raad van toezicht van AxionContinu en lid van het bestuur bij RIBW Alliantie. Hij heeft ervaring met innovatieve programma’s op het gebied van zorg.

Ouderenzorg

Stichting Waardeburgh is een organisatie, met bijna zevenhonderd medewerkers en zeshonderd vrijwilligers, die zich richt op de zorg en het welzijn van ouderen op het gebied van zorg, wonen en behandelingen van specialisten, zoals fysio- en ergotherapie. Waardeburgh beschikt over vier zorgcentra en thuiszorgteams in Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Papendrecht.