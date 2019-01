Diabetesmiddelen geven kans op gangreen

Zeven bloedglucoseverlagende middelen ter behandeling van diabetes type 2 blijken in zeer uitzonderlijke gevallen gangreen van Fournier te kunnen veroorzaken, een uiterst zeldzame, maar ernstige en mogelijk levensbedreigende infectie.

Dat heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen vastgesteld. De middelen worden door zo'n 11.000 mensen in ons land gebruikt. Hoeveel risico ze lopen, kan nog niet worden vastgesteld door het daarvoor te geringe aantal meldingen tot nu toe.



Toch wordt de kans erg klein ingeschat. Niettemin moet er bij verdenking wel actie worden ondernomen: gangreen van Fournier doet lichaamsweefsel van de geslachtsorganen en het gebied daaromheen afsterven. Pijn, gevoeligheid, roodheid of zwelling van of in de buurt de geslachtsorganen kunnen eventueel een signaal zijn.



De middelen die mogelijk tot gangreen kunnen leiden zijn Forxiga, Xigduo, Jardiance, Synjardy, Invokana, Vokanamet en Steglatro. (ANP)