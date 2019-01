Hospice de Duinsche Hoeve benoemt nieuwe voorzitter

Caroline van Olden-Smit is als voorzitter toegetreden tot het bestuur van Stichting Hospicezorg ’s-Hertogenbosch e.o. Ze vervult daarmee de vacature die was ontstaan door het afscheid van Anne-Miek Nelissen-Hanssen na twee zittingstermijnen.

Van Olden (52) is verbonden als bestuursrechter aan de rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch. Eerder heeft zij onder meer gewerkt bij de politie Brabant-Noord en het Nederlands Politie Instituut in Den Haag.

Tijdens het voorzitterschap van Anne-Miek Nelissen heeft het Hospice de Duinsche Hoeve, dat door de stichting wordt beheerd, een enorme ontwikkeling doorgemaakt op zowel organisatorisch als strategisch niveau. Het Hospice ziet in Van Olden de juiste persoon om de ingezette koers voort te zetten.

De Duinsche Hoeve is een kleinschalig high-care hospice vlakbij ’s-Hertogenbosch met ruimte voor negen gasten. Hier kunnen mensen die ongeneeslijk ziek zijn hun laatste levensdagen doorbrengen. Artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorger en vrijwilligers zorgen voor optimale zorg, behandeling en persoonlijke aandacht.