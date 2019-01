Aantal onnodige behandelingen in zorg kan fors minder

Het aantal onnodige behandelingen in de zorg kan fors worden teruggebracht, schrijft de Volkskrant. Betere voorlichting aan patiënten en scholing van zorgprofessionals kunnen jaarlijks miljoenen euro’s opleveren.

Als een patiënt met maagpijn bijvoorbeeld via een interactieve website gedegen informatie over zijn kwaal krijgt, zal hij meestal afzien van een dure en vaak nutteloze kijkoperatie, die bovendien risicovol is. Dat blijkt uit het onderzoek Doen of laten in de gezondheidszorg? van het Radboudumc in Nijmegen dat donderdag wordt gepresenteerd.

Nutteloze behandelingen

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stelde in 2016 een lijst op met 1300 veelal nutteloze behandelingen. Door deze behandelingen minder vaak uit te voeren, kan geld worden bespaard.

Maar zo simpel is het niet, zegt onderzoeker Simone van Dulmen. ”Slechts een deel van de patiënten heeft geen baat bij deze behandelingen, anderen wel. Zorgverleners moeten daarvan op de hoogte zijn. En ze moeten, net als patiënten, hun gedrag veranderen. Dat kost tijd.” Onnodige zorg wordt verleend omdat de arts of verpleegkundige een aangeleerde routine volgt. (ANP)