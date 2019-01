Drie nieuwe leden in rvt Estinea

Per 1 januari heeft de raad van toezicht van Estinea drie nieuwe leden. Dat zijn Christel Welling, Chantal de Vries en Joanneke van der Nagel.

Dat meldt Estinea op 24 januari. Estinea is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente.

Innoforte

Christel Welling is bestuurder van Stichting Innoforte in Velp, een organisatie met verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg. Ze is vanaf jongs af aan actief in besturen en politiek; momenteel als commissaris bij woningcorporatie de Woonmensen in Apeldoorn en als lid van de rekenkamer in de gemeente Doetinchem.

Paarden

Chantal de Vries is arts en heeft als zodanig gewerkt in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en in de GGZ op een polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Daarnaast heeft ze inmiddels een eigen praktijk waar ze onder andere mensen met psychische problemen helpt door ervaringsgericht te werken in een natuurlijke omgeving met of tussen de paarden.

Psychiater

Joanneke van der Nagel werkt als psychiater in de zorg voor mensen met een beperking. Daarnaast is ze opleider, wetenschappelijk onderzoeker en hoofd van het Centrum Verslaving en LVB. Naast deze beroepsmatige expertise kent ze de gehandicaptenzorg ook als wettelijk vertegenwoordiger van haar zus.



Samen met mevrouw Inge Nieuwenhuis (voorzitter), mevrouw Celeste Wilderom, de heer Richard Berenschot en de heer Jan Mos vormen de nieuwe leden de voltallige raad van toezicht. De rvt adviseert de raad van bestuur van Estinea, Beatrijs van Riessen, en is werkgever van de raad van bestuur.