Driekwart mantelzorgers ervaart hoge werkdruk

Van de mantelzorgers in Nederland ervaart 71 procent een hoge werkdruk door de combinatie van werk en mantelzorg. 73 procent van hen heeft het gevoel dat de combinatie werk en mantelzorg niet goed is geregeld. Dit blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV dat is uitgevoerd door Maurice de Hond.

Van de mantelzorgers voelt 39 procent zich bovendien niet gesteund door hun werkgever of leidinggevende, 40 procent voelt zich ook niet gesteund door collega’s, zo blijkt.



"Zeer zorgwekkende percentages. Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers. Deze groep heeft steun nodig vanuit de werkomgeving, anders ligt een burn-out voor veel werknemers op de loer", zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. "In een samenleving waarin we steeds ouder worden, krijgt vrijwel iedereen op een gegeven moment te maken met mantelzorg. Cruciaal dus dat de werkomgeving hierop wordt ingericht. Wettelijke regelingen en cao-afspraken helpen werknemers om hun mantelzorgtaken goed uit te voeren én hun werk te kunnen blijven doen."



Werknemers zijn vaak niet goed op hoogte van de formele regelingen rond mantelzorg. Het CNV maakt zich hard voor cao-afspraken die ruimte bieden voor het uitvoeren van mantelzorg. Belangrijk hierbij is dat werknemers ruimte van hun werkgever krijgen om hun mantelzorgtaken uit te voeren, stelt de bond.



Het onderzoek is uitgevoerd onder 1720 Nederlanders, waarvan 589 mantelzorgers. Alle ondervraagden zijn representatief op basis van leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen en regio. (ANP)