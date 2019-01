Nederland koploper in online zoeken naar gezondheidsinformatie

Nederlanders zoeken steeds vaker informatie over gezondheid en leefstijl op internet. Binnen de EU is Nederland hierin zelfs koploper. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 van het CBS.

Tweederde van de Nederlanders van 12 jaar of ouder zei hier in 2018 online naar gezondheidsinformatie te hebben gezocht. Ook wordt internet steeds vaker gebruikt om afspraken te maken met medisch specialisten of huisartsen of om medicijnen te kopen.

Naarmate mensen ouder worden maken ze minder gebruik van het internet als gezondheidsvraagbaak en ook lager opgeleiden zoeken minder snel online naar gezondheidsinformatie, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.

Nederland heeft van alle EU-28 landen het hoogste percentage mensen van 16 tot 74 jaar dat informatie opzoekt over gezondheid op internet. In 2018 had 72 procent van de Nederlanders van deze leeftijd dat gedaan, het gemiddelde van de Europese Unie was 52 procent.

Nederland staat op de vierde plaats als het gaat om online afspraken maken. Online medicijnen kopen is een minder gangbare online activiteit. 9 procent van de EU-burgers doet dit. Nederland staat in Europa op de vijfde plaats met 11 procent.