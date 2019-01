Topman Marente stapt over naar Magentazorg

Gerrit Jan Vos gaat op 1 mei aan de slag als voorzitter raad van bestuur van Magentazorg. Hij volgt Evelyn Lindeman op, die deze functie sinds 1 maart 2018 ad interim vervult.

Vos heeft zijn sporen verdiend in zowel de cure als in de care. Hij is nu nog werkzaam als bestuursvoorzitter van Marente, een ouderenzorgorganisatie in Zuid-Holland Noord. Eerder was hij onder meer lid van de raad van bestuur van Medisch Centrum Alkmaar & Gemini Groep en bestuurder van Stichting Brijder Verslavingszorg. Ook is hij lid van het bestuur van branchevereniging ActiZ.

In zijn nieuwe rol wil Vos zich sterk maken voor goede zorg en persoonlijke aandacht. Met Heerhugowaard als hoofdlocatie verleent Magentazorg zorg aan ouderen in de kop van Noord-Holland.