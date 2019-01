Roessingh verwelkomt nieuwe leden raad van toezicht

Peter Ferdinand Krijnsen en Dirk Jan van der Zeep treden per 1 februari toe tot de Raad van Toezicht van Roessingh, Centrum voor Revalidatie.

Peter Krijnsen volgt Erik Roesink op, van wie de maximale benoemingstermijn afloopt. Martijn Kuit draagt vanwege zijn nieuwe functie bij revalidatiecentrum Klimmendaal zijn lidmaatschap over aan Dirk Jan van der Zeep. Krijnsen en Van der Zeep worden lid van de Auditcommissie Financiën en Beleid.



Peter Krijnsen is momenteel CEO bij UvA Ventures, AMC Ventures en HVA Ventures Holdings. Hij heeft een werktuigbouwkundige achtergrond en ruime ervaring in het besturen en financieren van innovatieve projecten en ondernemingen. Dirk Jan van der Zeep is voorzitter van de Raad van Bestuur bij woningcorporatie Stichting Portaal in Utrecht. Hij heeft een bestuurskundige en financiële achtergrond en begeleidde grote verandertrajecten bij diverse organisaties.