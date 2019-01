Patiënten HagaZiekenhuis voor revalidatie naar Basalt

Patiënten van het HagaZiekenhuis in Den Haag gaan voor revalidatiegeneeskunde voortaan naar Basalt (voorheen Sophia Revalidatie en Rijnlands revalidatiecentrum). De komende jaren breidt de samenwerking tussen de twee organisaties zich uit voor patiënten die in aanmerking komen voor neurologische, vasculaire en oncologische revalidatie. Patiënten moeten zo sneller terecht kunnen bij de revalidatieartsen van Basalt.

Het HagaZiekenhuis en Basalt hebben afspraken gemaakt over de uitkomsten van de revalidatie, de kwaliteit van zorg en de organisatie van de revalidatiegeneeskunde.

"Revalideren voor, tijdens en na een behandeling in het HagaZiekenhuis wordt steeds belangrijker nu de zorg voor patiënten in complexiteit steeds verder toeneemt. Samen met de medisch-specialisten van het HagaZiekenhuis kunnen de revalidatieartsen van Basalt vroegtijdig inspelen op de revalidatiebehoefte van de patiënten. Direct na de poliklinische of klinische intake wordt de revalidatiearts van Basalt betrokken in de zorg rondom de patiënt. Hierdoor verloopt het herstel beter en sneller en kan de patiënt adequater terugkeren in de maatschappij", aldus de samenwerkende organisaties.