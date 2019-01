Ruzie over ivf-vergoeding lesbische stellen

Gynaecologen liggen in de clinch met Zorginstituut Nederland (ZiN) over de vergoeding van ivf-behandelingen voor alleenstaande vrouwen en lesbische koppels. Volgens ZiN kan kunstmatige inseminatie alleen worden vergoed als er een medische noodzaak is, dus als er sprake is van verminderde vruchtbaarheid. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) vindt dat die regel voor alleenstaanden en lesbische koppels moet worden verruimd.

Dat schrijft NRC op 25 januari. Minister Bruis (Medische Zorg) stelt dat het oordeel van het Zorginstituut bindend is.

Medische noodzaak

De laatste jaren kregen lesbische koppels een behandeling vaak vergoed omdat er ook sprake is van sociale redenen. Zij zijn vaak afhankelijk van een kliniek of ziekenhuis om donorzaad in te brengen. Ook al zijn ze vruchtbaar, ze hebben geen man om ze zwanger te maken. Het COC stelt zelfs dat er in dat geval sprake is van medische noodzaak. "Twee vrouwen kunnen elkaar niet bevruchten, dus daar hebben ze medische hulp bij nodig", aldus een woordvoerder.

Bepaling

De discussie ontstond nadat zorgverzekeraar ONVZ een zin toevoegde aan de polis van de basisverzekering. "Als alleenstaande of homoseksueel met een kinderwens, krijgt u een vruchtbaarheidsbehandeling alleen vergoed als er een medische noodzaak is." Die bepaling schrapte ONVZ al snel weer, na een gesprek met het COC. ONVZ onderstreept dat ze geen onderscheid wil maken tussen hetero, homo of alleenstaande vrouwen met een kinderwens.

Declaraties

Afgelopen zomer vroeg zorgverzekeraar Eno de vruchtbaarheidsklinieken naar het groeiend aantal declaraties die de controle-afdeling niet begreep. Het bleek om een groeiende vraag te gaan van vruchtbare vrouwen die een ivf-behandeling vroegen omdat ze alleenstaand of lesbisch waren. De verzekeraar heeft dit voorgelegd aan de NVOG en het ZiN. Omdat die van mening verschillen, hoopte Eno dat minister Bruins een beslissing neemt. Die schaart zich achter het oordeel van het zorginstituut.