Nieuw ziekenhuisgebouw in Lelystad

Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk wil een nieuwe kliniek laten verrijzen op het terrein van het failliete IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. Een woordvoerster bevestigde een bericht hierover van Zorgvisie. Het gaat om een hospitaal met een groot aanbod aan dagbehandelingen.

St Jansdal zit de komende twee jaar in het oude gebouw van het bankroete ziekenhuis, om daar deels de zorg waar te nemen voor mensen uit Lelystad en omgeving. Maar dat gebouw is St Jansdal te groot en voldoet ook niet meer helemaal aan de eisen.



De plannen zijn nog niet compleet uitgewerkt. St Jansdal is er over in overleg met de gemeente Lelystad. (ANP)