Patiënt krijgt online toegang tot verwijsbrieven

Huisartsen en andere verwijzers kunnen patiënten sinds eind vorig jaar online inzage geven in hun verwijsbrieven. Uit de eerste ervaringen blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn met digitale inzage in hun verwijsbrief via ZorgDomein. Het geeft vertrouwen in het proces en de vervolgbehandeling.

Dat meldt ZorgDomein op 29 januari. Huisartsen en andere verwijzers gebruiken ZorgDomein zo’n elf miljoen keer per jaar om patiënten te verwijzen en diagnostiek aan te vragen.

Verwijzers

Veel huisartsen informeren patiënten al digitaal via ZorgDomein, over logistieke informatie rond de vervolgzorg: hoe komt de afspraak tot stand, welke voorbereiding is vereist. Dat gebeurt zo’n twee miljoen keer per jaar. Nu kunnen ze patiënten ook online toegang geven tot hun verwijsbrieven, aanvraagformulieren en persoonlijke berichten. De verwachting is dat steeds meer patiënten op deze manier geïnformeerd willen worden. In haar persbericht neemt ZorgDomein nog wat weg van de koudwatervrees die verwijzers kunnen hebben: in negentig procent van de gevallen roep de verwijsbrief bij patiënten geen extra vragen op. Het biedt patiënten de mogelijkheid zich beter voor te bereiden op het consult bij de specialist, zo benadrukt de Patiëntenfederatie. Bovendien kunnen een extra paar ogen eventuele fouten in de informatie voorkomen of herstellen.

Trend

De online inzage past in de trend waarbij de patiënt steeds meer de regie neemt over eigen gezondheid en zorg, en waarbij patiënt en behandelaar samen beslissen over het zorgtraject. Daarvoor moeten beide partijen kunnen beschikken over de benodigde informatie. De overheid ondersteunt deze trend door een beleid dat gericht is op meer transparantie: in 2020 moet een patiënt zijn eigen medische dossier kunnen inzien.