Oud-top IJsselmeerziekenhuizen haalt gram met NZa-beschikking

Als een genoegdoening, zo zien oud-bestuurders Loek Winter, Willem de Boer en Tim Roldaan een recente beschikking van de NZa, die bepaalt dat de inkoop van vrijwel alle dure geneesmiddelen die MC IJsselmeerziekenhuizen inkocht in Duitsland aan de regels voldeed. Op grond hiervan mag het failliete ziekenhuis een eerdere bevoorschotting van 3 tot 5 miljoen euro behouden en nog circa 1 miljoen euro factureren bij de zorgverzekeraars.

De beschikking bewijst volgens de betrokken oud-bestuurders dat ze geen onverantwoorde risico’s hebben genomen met de innovatieve inkoop van dure kankermedicijnen, laat staan dat hun handelswijze in dezen heeft bijgedragen aan het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen. Ook door de suggestie van belangenverstrengeling kan volgens hen definitief een streep.

Besparing

MC IJsselmeerziekenhuizen kocht sinds 2012 cytostatica, standaard-chemokuren tegen kanker, in bij een Duits bedrijf. De keuze voor het Duitse Zytoservice leverancier werd volgens de betrokken oud-bestuurders ingegeven door kostenoverwegingen. Zytoservice Deutschland was meer dan 10 procent goedkoper dan zelf bereiden, terwijl MC IJsselmeerziekenhuizen naar eigen zeggen in Nederland geen vergelijkbare offerte van andere partijen heeft gekregen. De besparing lag volgens de oud-bestuurders rond de 5 ton per jaar. Ook kwamen alle inkoopvoordelen ten bate van de zorgverzekeraars, waarmee de constructie volgens betrokkenen een voorbeeld was van hoe de Nederlandse zorg betaalbaar te houden.

Miljoenenschuld

Toen in 2017 de administratieve regels in Nederland rondom de vergoedingen van dure geneesmiddelen veranderden moest het ziekenhuis om in aanmerking te blijven voor de vergoeding van add-ons goedkeuring van de NZa en IGJ vragen. Dit had zoveel voeten in de aarde dat er in de pers vragen rezen over de financiële risico’s. Volgens website Follow The Money bouwde het ziekenhuis in de vorm van bevoorschotting een schuld van tussen de 3 en 5 miljoen euro op, terwijl de raad van bestuur wist dat de chemokuren uit Duitsland onder nieuwe regels niet vergoed konden worden. Daarmee was dit dossier volgens FTM een van de hoofdoorzaken van het faillissement.

Vergoeding

De berichtgeving in FTM werd door de betrokken oud-bestuurders al direct als “suggestief en pertinent onjuist” getypeerd, maar nu kiezen ze er voor om middels een persbericht én een interview met FTM uitgebreider op de kwestie terug te komen. Aanleiding is een beschikking die de NZa medio november daags na de geruchtmakende publicatie door FTM uitgaf. Hierin staat dat de Duitse geneesmiddelen dezelfde samenstelling hebben als de Nederlandse versies en om die reden vergoed moeten worden door de zorgverzekeraars.

Volgens de betrokken bestuurders bevestigt dit oordeel hun lezing dat het ziekenhuis nooit serieus financieel risico heeft gelopen met de inkoop van cytostatica. Rijst de vraag waarom ze ruim twee maanden na het NZa-oordeel op de zaak terugkomen. “Alle aandacht en energie ging vorig jaar naar de afwikkeling van het faillissement”, reageert woordvoerster Margriet van Dijk. “Met alle zorgen voor de patiënten en medewerkers was het in november niet kies om gelijk in de verdediging te gaan.”

'Nare bijsmaak'

Winter en Roldaan grijpen de gelegenheid aan om geluiden over belangenverstrengeling te weerleggen. Ze onderstrepen dat zij nooit enig aandeel of zakelijk belang in Zytoservice Deutschland hebben gehad. Wel waren ze mede-eigenaar van de Nederlandse onderneming Zytoservice Nederland. Dit bedrijf was opgezet om nieuwe Nederlandse ziekenhuizen als klant te verwerven voor Zytoservice Deutschland, maar MC IJsselmeerziekenhuizen is nooit klant geweest van Zytoservice Nederland. Het ziekenhuis kocht altijd rechtstreeks in bij Zytoservice Deutschland. Daarmee is er volgens Winter en Roldaan ook nooit sprake geweest van belangenverstrengeling. Roldaan betwijfelt of het bedrijf nog iets heeft aan deze vaststelling. “Ik denk niet dat Zytoservice in Nederland op afzienbare termijn nog een poot aan de grond krijgt”, aldus Roldaan tegenover FTM. “Die naam heeft nu een nare bijsmaak.”