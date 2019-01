Meer burn-outklachten bij vaste werknemers

Het aantal burn-outklachten blijft stijgen, met name bij werknemers in vaste dienst. Dat blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO, die tweejaarlijks wordt samengesteld.

Ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden rapporteren oproep- en invalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract beduidend minder burn-outklachten dan werknemers met een vast contract of uitzendkrachten. Werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bedragen bijna 9 miljard euro per jaar.



De Arbobalans van TNO wordt gemaakt in samenwerking met het CBS, het RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van de kwaliteit van arbeid, de werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. (ANP)