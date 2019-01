Onderzoek naar rol voeding in welzijn van dementerenden

Wageningen University & Research (WUR) gaat de effecten van lekker eten en drinken op het welzijn van dementerende ouderen onderzoeken. Het project ‘de vergeten maaltijd’ start in verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord in Wageningen, onderdeel van Zinzia Zorggroep.

Dat meldt WUR op 30 januari. Het is bekend dat goede voeding essentieel is voor de lichamelijke conditie van ouderen met dementie. Maar over de effecten van lekker eten en drinken op mentaal welzijn is nog niet veel bekend.

Virtueel samen eten

Het onderzoeksteam bekijkt voedingsconcepten en innovatieve interventies die bijdragen aan meer welzijn en wil er voor zorgen dat eten en drinken een centrale rol krijgen in de dagelijkse zorg voor de doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld door de dementerende oudere virtueel samen te laten tafelen met familie en vrienden, om te onderzoeken of dat bijdraagt aan de zin om te eten.

3D food printing

Het onderzoek zich ook op het oplossen van de factoren die eten en drinken moeilijk maken voor deze doelgroep, zoals verminderde motorische vaardigheden, eetlust, herkenning van eten, drinken en maaltijdmomenten en kauw-, slik- en gebitsproblemen. Verder wordt bij het aanbod van eten gekeken wat past bij de verschillende fases van dementie. Een voorbeeld is bekende producten maken met een makkelijke textuur met behulp van 3D food printing.

Meetmethode

Daarnaast wil het team een methode ontwikkelen voor het meten van kwaliteit van leven bij ouderen met dementie. Normaal gesproken wordt dat met vragenlijsten onderzocht, maar dat is bij deze doelgroep niet mogelijk. Op basis van gedragskenmerken kan mogelijk worden afgeleid hoe ‘tevreden’ de ouderen zijn, zeggen de onderzoekers. Ook de observaties van de zorgverleners en de tevredenheid van de mantelzorgers zijn hier een belangrijk meetpunt.

Resultaten

Het drie jaar durende onderzoek vindt plaats bij Oranje Nassau’s Oord, één van de zorglocaties van Zinzia Zorggroep in Wageningen. Zij richten zich op kwetsbare ouderen in de Veluwezoom, De Vallei en Over-Betuwe. De overige betrokken partijen zijn: totaalleverancier in eten en drinken voor de zorg Huuskes, Wageningen University & Research, innovatieadviesbureau Innovation Playground en facilitair adviesbureau CareFacilitair. Bij gunstige resultaten wordt het project 'de vergeten maaltijd‘ uitgerold naar andere verpleeghuizen in Nederland.