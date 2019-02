Patiëntenstop ziekenhuis Sneek door slechte werksfeer

Op de polikliniek reumatologie in het Antonius Ziekenhuis in Sneek is al een half jaar een patiëntenstop. Dat komt volgens een brief die in handen is van de Volkskrant door "pesten en intimidatie".

Een van de drie medisch specialisten van de afdeling zit al sinds mei 2018 thuis vanwege de slechte werksfeer. De bedrijfsarts van het ziekenhuis adviseerde in 2016 al dat er iets moest veranderen aan de werksfeer. In 2018 kreeg de bedrijfsarts weer vaker mensen van de afdeling op bezoek.



Verder wil niemand reageren op vragen van de krant. Nadat de Volkskrant vragen had gesteld aan het ziekenhuis, werd de mededeling dat er sinds juli 2018 een patiëntenstop is door afwezigheid van een van de reumato­logen plotseling van de website verwijderd.



Geconfronteerd met de brief van de bedrijfsarts erkent bestuursvoorzitter Marcel Kuin nu dat er al langere tijd spanningen zijn op de afdelingen. "Na circa tien maanden bleek helaas dat er geen vertrouwen was tussen de medisch specialisten." (ANP)