ReumaNederland: patiënt dupe van situatie in Sneek

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de oorzaak van problemen bij de polikliniek reumatologie. Daar is al een half jaar een patiëntenstop omdat medisch specialisten op de afdeling met elkaar overhoop lagen.

"De samenwerking verliep niet goed. De laatste van de drie reumatologen die er zijn bijgekomen is vrijgesteld van werk. De sfeer is nu weer goed'', zegt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant. De bedrijfsarts van het ziekenhuis signaleerde in 2016 al dat de werksfeer niet goed was. Volgens een brief die in handen is van de krant werden medewerkers op de afdeling gepest en geïntimideerd.



Het ziekenhuis in Sneek moet nu nieuwe patiënten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. Maar daarmee is het probleem volgens het Antonius nog niet opgelost, omdat er een structureel tekort aan reumatologen is in Nederland.

Patiënt dupe

Patiëntenorganisatie ReumaNederland vindt de situatie in het Antonius Ziekenhuis in Sneek zeer triest. "Mensen met reuma zijn hier enorm de dupe van en hebben recht op een tijdige en goede behandeling in hun eigen regio. Gezien de lange wachttijden in Friesland, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een oplossing komt! ReumaNederland sprak begin dit jaar al haar zorgen uit over wachttijden voor reumatologie in Friesland. Geen enkele instelling in Friesland voldoet momenteel aan de wettelijke maximale wachttijd van vier weken", aldus de organisatie. (ANP/Skipr)