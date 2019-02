Martini Ziekenhuis neemt Het Behouden Huys over

Het Martini Ziekenhuis neemt per 1 april de dienstverlening van Het Behouden Huys over, een aanbieder van psychologische begeleiding aan kankerpatiënten in Noord-Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met ggz-instelling Lentis en verzekeraar Menzis, zo maken de betrokken partijen bekend.

Het Behouden Huys biedt mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest, hulp bij de verwerking van de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker. Het zorgaanbod sluit naadloos aan op de medische behandeling van alle vormen van kanker in een ziekenhuis, stelt bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis. "In samenwerking met Lentis, Menzis en Het Behouden Huys zijn we gekomen tot goede afspraken, waardoor de continuïteit van deze zorg is gewaarborgd."

In eerdere jaren faciliteerde Lentis Het Behouden Huys. Het Martini Ziekenhuis gaat een intensievere rol innemen. Zo wordt een manager van het Martini Ziekenhuis aangesteld als directeur-bestuurder en functioneren twee leden van de raad van bestuur als toezichthouder. Voor de dagelijkse leiding van Het Behouden Huys is onlangs een nieuwe manager aangetrokken.

Zelfstandig

Het Behouden Huys, waar zo’n twintig behandelprofessionals werken, blijft een zelfstandig opererende organisatie met de hoofdlocatie in Haren en spreekuurlocaties in Delfzijl, Emmen en Heerenveen. Voor cliënten zal er niets veranderen, verzekeren de betrokkenen. Ook ziekenhuizen, huisartsen en andere verwijzers kunnen hun cliënten blijven doorverwijzen naar Het Behouden Huys.

Naar verwachting draait Het Behouden Huys in 2019 een verlies van een ton. Dit verlies dragen de drie betrokken partijen samen. Het Martini Ziekenhuis neemt een aantal maatregelen in de bedrijfsvoering om de financiële huishouding van Het Behouden Huys gezonder te maken. Door de maatregelen verwacht het Martini Ziekenhuis vanaf 2020 een licht positief resultaat.