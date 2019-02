SOVAK kondigt nieuwbouwplannen aan

Gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK start de komende jaren enkele nieuwbouwprojecten en gaat bestaande woonlocaties verbeteren of sluiten. Hiermee wil de organisatie beter tegemoet komen aan de veranderende zorgvraag en de veranderende woonwensen van mensen met een verstandelijke beperking.

De organisatie gaat de omslag maken van kleinschalig groepsgericht wonen naar meer individuele woonruimte waar wonen, zorg en vrije tijd centraal staan. Deze studio’s en appartementen gaan samen grotere wooncomplexen vormen. "Goede huisvesting draagt bij aan prettig wonen en goede zorg voor cliënten en fijn werken voor medewerkers en vrijwilligers", zegt Marie-Louise van der Kruis, voorzitter van de raad van bestuur. "Door de deels verouderde huisvesting is dat momenteel onvoldoende het geval. Daarom gaan we investeren zodat onze locaties blijven passen bij de wensen van cliënten en dat ze flexibel, van goede kwaliteit en duurzaam zijn."

De plannen worden verspreid over een aantal jaren uitgevoerd in de regio’s waar SOVAK actief is. Het zorgaanbod op de verschillende locaties blijft hetzelfde. In Terheijden biedt SOVAK zorg en ondersteuning aan verschillende doelgroepen, vooral voor mensen met intensieve en complexe zorgvragen. In Breda ligt de focus op mensen met een licht verstandelijke beperking en jongeren met een accent op (begeleid) zelfstandig wonen. In de regio’s Etten-Leur/Klundert/Zevenbergen en het Land van Heusden en Altena is sprake van een brede mix van doelgroepen, met aandacht voor meer individueel gerichte woonvormen, in de vorm van appartementen en studio's.