Aangifte tegen directeur Utrechts medisch centrum

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangifte gedaan tegen de directeur van het voormalig Medisch Centrum Bernadotte in Utrecht. Zij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten. Eerder al schreef de inspectie een lijvig rapport over het medisch centrum, meldt RTV Utrecht.

Het Medisch Centrum Bernadotte had een huisartsenpraktijk in Kanaleneiland, waar volgens de inspectie niet altijd een huisarts aanwezig was. Ook was de zogenoemde achterwachtregeling onvoldoende georganiseerd. De inspectie stelde verder vast dat de directeur zich voordeed als huisarts, terwijl zij dat niet is. Zij zou verrichtingen hebben uitgevoerd die zijn voorbehouden aan artsen.



Het bedrijf van de directeur is inmiddels gesloten, het bedrijf is failliet. De vrouw gebruikte niet alleen de naam Medisch Centrum Bernadotte, eerder heette de praktijk Gezondheidscentrum MediMel.



De inspectie heeft aangifte gedaan bij de politie. Het Openbaar Ministerie kan nog niet reageren op de aangifte. (ANP)