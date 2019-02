Aafje neemt taken over van HAP Drechtsteden

Aafje Thuiszorg gaat in de regio Drechtsteden in de weekenden en avonden medische handelingen bij patiënten thuis verrichten. Dat doet de thuiszorgorganisatie in samenwerking met Huisartsenpost Drechtsteden. Patiënten hoeven hierdoor niet meer naar de HAP te komen.

John Geurts, medisch directeur van HAP is enthousiast over deze samenwerking: “Aafje en wij spreken elkaar regelmatig over zorg gerelateerde onderwerpen die spelen in de regio Drechtsteden. Zo kwam ter sprake dat patiënten vaak naar de HAP komen voor medische zorg, die ook gemakkelijk thuis gegeven kan worden. Deze mensen gaan wij tegemoet komen met deskundige hulp thuis, waardoor het bezoek aan de HAP niet meer nodig is.”

Ook Guy Buck, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aafje is verheugd: “Het is geweldig dat de HAP een beroep doet op ons vakmanschap. Onze collega’s zijn ook toegerust met de juiste kennis en vaardigheden om deze handelingen te verrichten. Binnen deze samenwerking is er een directe lijn voor intercollegiaal overleg, zodat er altijd juiste afstemming plaatsvindt over de zorg die nodig is. Waar mogelijk zoekt Aafje de samenwerking met de ziekenhuizen in de regio. Altijd met het doel voor ogen, hoe kunnen we het goed organiseren voor de klant. Dat werkt heel plezierig.”