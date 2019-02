Hart- of vaatpatiënten worden steeds ouder

De kans dat je een hartstilstand, hartinfarct of beroerte overleeft is groter geworden. Mensen overlijden op steeds latere leeftijd aan de gevolgen van dergelijke hart- en vaataandoeningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting.

"Overleed vijftig jaar geleden één op de twee Nederlanders aan een hart- of vaatziekte, nu is dat één op de vier'', zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. Dat komt met name door de steeds betere medische technieken waarover artsen beschikken. Ondanks dat komen er wel steeds meer hart- en vaatpatiënten bij.



Op dit moment zijn het er ongeveer 1,4 miljoen in Nederland. Het gaat om ongeveer 725.000 mannen en 675.000 vrouwen. De verwachting is dat in 2030 ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders hart- of vaatpatiënt zijn.



Volgens de Hartstichting is de toename van het aantal patiënten deels te voorkomen als mensen met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen eerder worden opgespoord. Daarnaast wordt mensen aangeraden om regelmatig hun bloeddruk, cholesterol en BMI op te meten. (ANP)