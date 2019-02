Ziekenhuis gaat meer medicijnen namaken

Academisch ziekenhuis Amsterdam UMC gaat de komende jaren meerdere medicijnen in de eigen apotheek bereiden, zodat ze sneller en goedkoper beschikbaar komen dan middelen uit, bijvoorbeeld, de farmaceutische industrie. Dat meldt NRC.

Dit maakt het ziekenhuis deze maandag bekend, nadat het een schenking van 5 miljoen euro toegewezen kreeg van de Vriendenloterij. Die organisatie keert jaarlijks geld uit aan tientallen goede doelen, waarvan Amsterdam UMC er nu een is.



Het is onderdeel van een breder plan om de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten te verbeteren. Het ziekenhuis wil onderzoeken waarom het vaak niet lukt om medicijnen tegen een redelijke prijs bij patiënten te krijgen en die informatie via een ‘kennisplatform’ delen met andere ziekenhuizen en apotheken. Ook wil het andere apothekers helpen met het zelf bereiden van (goedkopere) geneesmiddelen.



Binnen vijf jaar wil Amsterdam UMC jaarlijks een duur geneesmiddel zelf bereiden of een bedrijf helpen dat dit op een maatschappelijk verantwoorde manier wil doen, blijkt uit de subsidieaanvraag die NRC inzag. (ANP)